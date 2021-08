Sporting e PSG fecham Nuno Mendes: eis os detalhes revelados

Pedro Mendes de saída do Sporting

Clube parisiense acertou com a SAD do Sporting a contratação do jovem lateral.

Nuno Mendes é um dos grandes animadores neste último dia de mercado. Tal como O JOGO avançou, o jovem lateral português foi alvo de uma proposta que chegou à SAD leonina e, ao que conseguimos apurar, há já acordo para rumar ao PSG. Os moldes do negócio não são ainda totalmente conhecidos, mas a imprensa estrangeira adianta que se tratará de um empréstimo com opção de compra de compra na ordem dos 40 milhões

Segundo Fabrizio Romano, jornalista especialista em mercado, o clube parisiense irá pagar sete milhões de euros como taxa de empréstimo, mais 40 no final da temporada se quiser ficar com o jogador (contrato de cinco temporadas).

Refira-se ainda que Pablo Sarabia, internacional espanhol do PSG, poderá fazer o percurso inverno e rumar a Alvalade.