Sporting é o quarto clube com mais jogadores da formação no Mundial'2022

O Sporting é o clube português com maior número de futebolistas formados na sua academia presentes no Mundial'2022, com oito jogadores participantes, e o quarto da lista liderada pelo Ajax, segundo os critérios do Observatório do Futebol (CIES).

De acordo com a informação publicada hoje pelo Observatório do Futebol, o Sporting integra um grupo de três clubes com oito atletas convocados para o torneio, a par de Dínamo Zagreb e Independiente del Valle, do Equador, mais um do que o Benfica e mais três relativamente ao FC Porto.

Para a elaboração desta lista do CIES foram considerados apenas os clubes nos quais os jogadores convocados para representar as seleções qualificadas - entre as quais Portugal - tenham permanecido durante três épocas no período compreendido entre os 15 e 21 anos.

O Sporting ficou apenas atrás dos holandeses, com 11 futebolistas, do Saprissa, da Costa Rica, com 10, e do Al-Sadd, do anfitrião Catar, com nove, e os seus oito pupilos estiveram distribuídos por duas seleções e todos se apuraram para os oitavos de final do Mundial'2022.

O Benfica, líder da I Liga portuguesa, também teve os seus sete atletas distribuídos por duas seleções, mas apenas seis seguiram para a fase a eliminar, enquanto o FC Porto, campeão nacional, teve os seus cinco eleitos a disputarem os oitavos de final, na equipa das quinas, antes de ser eliminada nos "quartos" por Marrocos (derrota por 1-0).