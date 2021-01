Sporting é o favorito da maioria dos apostadores online para conquistar I Liga

Benfica, por seu lado, recolhe maior volume de apostas.

O Sporting é o favorito da maioria dos apostadores online de futebol para conquistar a I Liga 2020/21, mas o Benfica recolhe maior volume de apostas para chegar ao título, revelou esta sexta-feira uma empresa do mercado português.

"Cerca de 33% dos jogadores da bet.pt acreditam que o Sporting vai ser campeão, mas também é verdade que estes jogadores têm um volume apostado mais baixo do que os 18% que acreditam que será o Benfica. Isto porque o montante de apostas no Benfica é superior", explicou à agência Lusa o diretor de marketing da casa de apostas.

Segundo Pedro Garcia, a odd (valor pago por cada euro apostado) da aposta no título dos leões tem vindo a diminuir, uma vez que "esse cenário tem ganhado cada vez mais hipóteses de acontecer", mas neste momento ainda "é igual à do FC Porto".

"O início mais atribulado do Benfica, com a derrota no Bessa [com o Boavista], do FC Porto, com a derrota frente ao Paços de Ferreira, ou o facto de o Sporting de Braga estar a nove pontos fez com que a odd do Sporting diminuísse", explicou Pedro Garcia.

Atualmente, apesar de seguir a quatro pontos do Sporting na classificação, o Benfica é o clube com a menor odd para a conquista do título, portanto, "favorito", com a bet.pt a pagar 2,05, seguido dos "verde e brancos" e dos "dragões", ambos com uma odd de 3,25.

Apostar um euro no Sporting de Braga rende 67 euros aos apostadores da bet.pt, no caso de os "arsenalistas" se sagrarem campeões nacionais em maio.

"Estas quatro equipas reúnem 85% do total de apostas no mercado de campeão nacional. Depois disso, existem outros dois clubes que se destacam claramente: Boavista e Vitória de Guimarães, que reúnem, em conjunto, 7% das apostas", revelou o responsável da marca em Portugal.

O eventual triunfo dos vimaranenses na I Liga rende aos apostadores 201 euros por cada unidade apostada, mas os axadrezados fazem parte do conjunto de 12 equipas com uma odd de 1.001.

A única equipa que não integra esta dúzia de clubes, além de Benfica, Sporting, FC Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, é o Paços de Ferreira, ainda assim, com uma odd de 801.

O Benfica, de resto, é "uma das equipas que reúne sempre maior interesse" por parte dos apostadores, frisou Pedro Garcia, lembrando que, dos 10 jogos mais apostados em 2020, "seis foram partidas que contaram com a equipa "encarnada"".

Curiosamente, o dérbi Sporting-Benfica (0-2), disputado em 17 de janeiro de 2020, foi apenas o sexto jogo com maior volume de apostas, atrás de encontros como o Paços de Ferreira-FC Porto (30 de outubro), o Benfica-Desportivo das Aves (10 de janeiro) ou o Boavista-Benfica (02 de novembro).

"Jogos em que as equipas grandes são favoritas mas começam a perder acabam por explicar este dado. Esta situação leva a um aumento das apostas ao vivo porque a odd é melhor após estarem a perder do que antes do jogo. Obviamente que os clássicos e dérbis despertam sempre muita atenção, mas, por este motivo, nem sempre são os jogos com mais apostas", explicou o diretor de marketing.