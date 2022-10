Sporting é o clube fora das "big-5" que mais formou jogadores nessas Ligas

Os leões, com 24 jogadores, são o emblema que formou mais jogadores a atuarem neste momento em Inglaterra, Alemanha, Espanha, França e Itália, excluindo, claro, todos os clubes desses países.

O Sporting é o clube fora dos principais campeonatos europeus que formou mais futebolistas que estão atualmente nos chamados "big-5", de acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES), em que também se destaca o Benfica.

Segundo o relatório divulgado hoje, o clube da Luz é o segundo emblema, atrás do Ajax, que mais lançou jogadores nos 31 campeonatos europeus que foram analisados pelo CIES.

Ao todo, os leões aparecem na sétima posição do ranking, mas são o primeiro clube fora dos "big-5", numa lista liderada por Real Madrid (43), Barcelona (38) e Lyon (34).

No grupo dos 31 campeonatos analisados, o Benfica é o segundo clube da Europa que formou mais jogadores que estão no ativo, com 73, com o Ajax a liderar com 85, e com o Dinamo Kiev a fechar o top-3, com 72.

O Sporting aparece no 10.º lugar, com 58 jogadores, e o FC Porto ocupa o 17.º posto, com 48.

O CIES analisou os campeonatos de Portugal, Turquia, Grécia, Chipre, Roménia, República Checa, Israel, Escócia, Polónia, Hungria, Ucrânia, Suécia, Sérvia, Rússia, Bulgária, Bielorrússia, Noruega, Suíça, Finlândia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Croácia, Países Baixos e Eslovénia, além dos "big-5".

Neste estudo, o organismo identifica o clube formador com futebolistas que jogaram nesse emblema pelo menos três épocas entre os 15 e 21 anos de idade.