"Sporting é o campeão de Portugal, com tudo o que o isso implica"

Ugarte, jogador do Sporting

À chegada a Montevideu, Ugarte, de 20 anos, reconheceu estar hoje num patamar diferente que lhe abriu as portas da seleção. Fede Valverde, do Real Madrid, prestou elogios ao colega de posição.

Manuel Ugarte foi a contratação pedida por Rúben Amorim que mais demorou a ser concretizada pelo Sporting e, oficializado a 9 de agosto, o uruguaio tem passado discreto este arranque nos leões, somando apenas alguns minutos de verde e branco ao entrar no final da partida fora com o Braga, vencida por 2-1. Foi no Aeroporto Internacional de Carrasco, próximo da capital do Uruguai, Montevideu, que o médio de 20 anos teve oportunidade de constatar a felicidade pelo momento que vive.

"O Famalicão e o Sporting são dois patamares, cada um com os seus objetivos, mas todos te dão experiência e aprendizagem. Agora, se me perguntam se este é mais importante? Sem dúvida. É o campeão de Portugal, com tudo o que o isso implica. Ainda assim, estou tranquilo", comentou aos jornalistas locais, agradecendo a porta leonina para a estreia na seleção uruguaia: "Custa-me assimilar isto, estou muito contente mesmo. Estou muito feliz e, sinceramente, ainda não percebi a dimensão que tem. São coisas que passam rápido. Tenho de desfrutar."

Ugarte evitou abordar o veto que a Premier League fez às viagens dos sul-americanos, no caso tirando Cavani (Manchester United) das escolhas e, aos 20 anos, revela a incredulidade quando lhe perguntam sobre o convívio com as estrelas.

"Encontrei o Fede Valverde na escala em Madrid, que me perguntou se estava bem e eu não sabia o que responder", conta acerca do médio do Real Madrid, que tem 29 jogos pela seleção e que à "Rádio 890" mostrara confiança em Ugarte: "Se tiver de ser utilizado, vai estar bem."