Sporting é mestre na linha do fora de jogo: um trabalho que já evitou seis golos

Contra o Famalicão, no último jogo (no momento captado na foto), os leões sofreram, no tempo de compensação, um golo que dificultaria o acesso à final a quatro da Taça da Liga. Valeu o offside

Tem saltado à vista o trabalho de laboratório do Sporting nas bolas paradas, feito à porta fechada na Academia, mas há outra variante do jogo na qual os leões tiraram um mestrado e que já rendeu esta temporada: a lei do fora de jogo.

O Sporting é o clube da Liga Bwin que, no conjunto de todas as competições oficiais, mais vezes deixa os adversários em posição irregular, tendo já com isso conseguido evitar um total de seis golos, além de inúmeros lances de perigo que não chegaram a acabar com a bola dentro da baliza.