Sporting e Estugarda negoceiam Tiago Tomás

Avançado deve deixar clube leonino neste mercado

O Sporting e o Estugarda estão a negociar a transferência imediata de Tiago Tomás. Se as duas partes chegarem a acordo, o avançado seguirá para o clube alemão, nesta janela de transferências de janeiro, por empréstimo de 18 meses e sem opção de compra obrigatória.

Tiago Tomás, de 19 anos, soma esta temporada a presença em 23 jogos, tendo marcado três golos. Na temporada passada fez o gosto ao pé em seis ocasiões, tendo alinhado em 37 jogos.

O Estugarda é o atual penúltimo classificado da Bundesliga, com 18 pontos, a um do Augsburgo, classificado no lugar que dá acesso ao play off no final da época.