Sporting é alérgico às reviravoltas: sofrer primeiro tem sido sentença esta época

Fora de Alvalade, a equipa de Rúben Amorim começou a perder por cinco vezes e em todas foi incapaz de dar a volta ou, sequer, empatar. O mais recente exemplo das dificuldades leoninas em reagir a desvantagens aconteceu no Funchal mas tal já sucedera antes em Arouca, na Póvoa de Varzim, no Bessa e no Dragão.

O Sporting marcou passo em casa do Marítimo, somando a sexta derrota da temporada em 13 jogos como visitante e, mais uma vez em 2022/23, os leões revelaram incapacidade para reagir com sucesso quando confrontados com golos alheios a abrir o marcador.

Após o embate da Madeira são já cinco as partidas fora de Alvalade onde os pupilos de Rúben Amorim sofreram um golo que colocou o adversário na frente do marcador e, no final, não foram capazes de sair de campo vencedores. Ou empatados.