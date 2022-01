Sporting: duas baixas no início da preparação para o jogo com o Leça

Gonçalo Inácio e Jovane Cabral estão indisponíveis.

Depois da derrota por 3-2 nos Açores, frente ao Santa Clara, o Sporting voltou a treinar, na manhã deste sábado, para iniciar a preparação do duelo com o Leça, relativo aos quartos de final da Taça de Portugal e que está agendado para terça-feira.

Gonçalo Inácio, infetado com covid-19, e Jovane Cabral, a recuperar de lesão, foram os únicos ausentes no apronto em que os titulares fizeram trabalho de recuperação no ginásio e os restantes jogadores trabalharam no relvado.

Na manhã de domingo há mais um treino na Academia.