Rúben Amorim dá orientações aos seus jogadores em mais um treino do Sporting

Sporting treinou este domingo em Alcochete

Na sessão de treino do Sporting, este domingo, orientada por Rúben Amorim, já com o foco virado para o jogo desta quarta-feira, o técnico não pôde contar com Manuel Ugarte e Tiago Tomás, ambos em isolamento.

Por sua vez, Jovane , Feddal, Pedro Porro e Rúben Vinagre continuam entregues ao departamento médico.

Os leões voltam a treinar na segunda-feira, às 10h30, à porta fechada, na Academia Sporting.