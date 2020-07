Sporting diz "sim" a Rúben Amorim: reforço da equipa técnica vem do Braga

Homem de confiança do comandante leonino, o treinador de guarda-redes vai trocar o Braga por Alvalade e voltará a envergar um símbolo que defendeu nos relvados e nos bancos.

Exigência de Rúben Amorim para reforçar a sua equipa técnica, Jorge Vital, sabe O JOGO, vai assumir o cargo de técnico de guarda-redes da equipa principal a partir da próxima temporada.

Os dois profissionais coincidiram no Braga e foi sempre desejo do atual comandante verde e branco contar com um profissional experiente - tem licença Pro da UEFA - e com provas dadas no desenvolvimento de atletas. Alcançado o acordo tente minhotos e lisboetas, Jorge Vital vai regressar a um clube que já representou enquanto jogador, atuou com o leão ao peito entre 1986 e 1990, e como treinador: fez parte da equipa técnica liderada por Domingos Paciência, na temporada 2011/2012.

Experiente e com provas dadas , o futuro elemento da equipa técnica vai ocupar o cargo que, até ao fim desta época, será de Tiago Ferreira e reencontrar Luís Maximiano, com quem se cruzou no Minho

Além do reencontro supracitado com Rúben Amorim, o técnico de guarda-redes também vai ter a oportunidade de trabalhar com um jovem talento com o qual já se cruzou em terras minhotas. Natural de Celeirós, freguesia do concelho de Braga, Luís Maximiano chegou a passar pelas camadas jovens dos arsenalistas na mesma altura em que Jorge Vital tinha a seu cargo os guarda-redes da equipa principal. Face a este convivência no passado, o técnico tem todas as referências relativas ao titular da baliza do Sporting, estatuto que se deverá manter na próxima temporada independentemente da iminente chegada de Adán.

A entrada de Jorge Vital também vai obrigar a remodelações na hierarquia da equipa técnica responsável pelo treino dos guarda-redes leoninos. Atual braço-direito de Rúben Amorim nesse departamento, Tiago Ferreira - que estava na estrutura desde 2012/2013 com breves interregnos motivados pelas passagens por Portimonense e Chaves - está de saída do Sporting. Já Nélson Pereira vai abandonar a coordenação de treinadores de guarda-redes do clube para assumir um cargo ao nível da direção desportiva.

Está assim assinado mais um capítulo da remodelação de quadros - oportunamente noticiada por O JOGO - colocada em marcha pela direção liderada por Frederico Varandas, que visa complementar o investimento em novas infraestruturas na Academia.