Sporting diz que claques são também problema do Estado, UEFA e FIFA

O Sporting considera que as claques não têm sequer cumprido com o apoio aos atletas e suspende protocolos com Juve Leo e Diretivo

O Sporting anunciou este domingo o imediato cancelamento dos protocolos celebrados a 31 de Junho com as claques Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI. O anúncio é feito através de um extenso comunicado, no qual a SAD do clube lisboeta refere que a "resolução é determinada em virtude da escalada de violência", havendo ainda lugar para chamar outras instâncias a olhar para este problema. "Esta é uma questão muito séria, não exclusiva do Sporting Clube de Portugal, e que a partir dum certo momento tem de ser tratada pelo Estado Português. A violência no desporto e os meios de combate à mesma não são uma questão que o Clube deva tratar sozinho. Mas esta não é também uma questão somente do Estado Português, porque a violência no desporto preocupa e muito as mais altas instâncias do Futebol Mundial, UEFA, FIFA. Em inúmeros Estados Europeus, nomeadamente em Inglaterra, houve coragem para lidar, combater e erradicar a violência dos estádios e recintos desportivos", refere o comunicado.

"Esta questão é demasiado séria", repete a SAD do Sporting antes de fazer vários apelos. "Apelamos que, não obstante divergências legítimas [...] haja o maior sentido de responsabilidade. Apelamos ao mais elevado sentido de Estado para quem quer verdadeiramente o bem-estar do Sporting Clube de Portugal. Apelamos ao mais profundo e genuíno Sportinguismo de todo e cada Sócio do Sporting Clube de Portugal. Esta é uma questão estrutural para o presente e futuro do Sporting CP e não meramente conjuntural. Apelamos a todos os sócios do Sporting CP para que não se faça demagogia com este tema, para que não haja nenhum tipo de oportunismo político em torno desta questão. O Sporting Clube de Portugal não merece isso. Nenhuma divergência com qualquer Direcção ou dirigente justifica uma alta traição ao próprio Clube numa questão desta gravidade. Este é um problema que, a bem de todos, a bem do Sporting Clube de Portugal e até do Futebol Português, tem de ser resolvido".

"É altura de dizer basta. É altura de tomar uma posição", lê-se ainda na parte final do extenso comunicado .