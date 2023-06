Sporting divulga jogos de pré-época: os adversários, as datas e os locais

Leões divulgaram as datas e os adversários de quatro jogos que vão realizar nesta pré-temporada.

São já conhecidos quatro jogos que o Sporting vai realizar na pré-época. O clube leonino divulgou o calendário esta sexta-feira e há jogos em Portugal e em Inglaterra.

O primeiro será contra o Genk, a 19 de julho, no Estádio do Algarve - verdes e brancos vão fazer um estágio em Lagos, entre 15 e 26 de julho. De seguida, a 25 de julho, há duelo com a Real Sociedad, no mesmo recinto.

O Sporting regressa depois a Alvalade, a 30 de julho, para defrontar o Villarreal, no Troféu Cinco Violinos.

Parte depois para Inglaterra, onde vai medir forças como o Everton, em Goodison Park, no dia 5 de agosto.