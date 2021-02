Sporting dispara em 2021 com nota máxima em ciclo complicado

Rúben Amorim já disse que o ritmo recente não diferia muito e O JOGO analisou desde a viragem do ano: já depois de ficarem a oito e a 11 pontos é que os arquirrivais Benfica e FC Porto somaram mais um duelo.

O Sporting entrou em 2021 com dois pontos de avanço sobre o Benfica, na altura segundo da I Liga, e num mês e meio já está a onze das águias (que caíram para o quarto lugar com os mesmos pontos que o Braga) e a oito do FC Porto, à entrada para a jornada 19.

E se os três técnicos dos rivais se queixaram mais do que uma vez do calendário, apontando aos leões uma alegada menor intensidade competitiva como trunfo para a distância crescente, a verdade é que quando o Sporting ganhou a citada vantagem tinha os mesmos jogos que os dois arquirrivais no período em análise (os jogos da Taça de Portugal contra Braga e Estoril, dos últimos dias, foram já depois de consolidada a pontuação antes mencionada na I Liga) e apenas menos uma partida que o Braga (defrontou entretanto o FC Porto na Taça de Portugal, na quarta-feira).