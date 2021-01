Sporting deu início à preparação da meia-final frente ao FC Porto

Após o empate com o Rio Ave (1-1), os leões voltaram aos treinos.

O Sporting começou este sábado a preparar a meia-final da Taça da Liga frente ao FC Porto, com um treino realizado na Academia de Alcochete.

Ainda no rescaldo do empate caseiro (1-1) com o Rio Ave, os titulares no duelo de Alvalade fizeram apenas trabalho de recuperação. Os restantes elementos do plantel às ordens de Rúben Amorim trabalharam no relvado, assim como Adán.

O próximo treino do Sporting está agendado para as 10h00 deste domingo, à porta fechada, na Academia. O duelo com o FC Porto está marcado para terça-feira, em Leiria.