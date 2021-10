Sporting detalha lesão sofrida por Porro no jogo da Taça de Portugal

Lateral entrou na segunda parte do jogo com Os Belenenses e saiu pouco depois após uma entrada de um adversário.

"Pedro Porro está a contas com uma entorse traumática no tornozelo direito e fez tratamento", informou o Sporting este sábado, depois de o lateral ter deixado o relvado do Restelo, no duelo com Os Belenenses, pouco depois de ter entrado.

A informação surge no dia seguinte ao encontro da Taça de Portugal, ganho pelos leões por 4-0, e após o treino que iniciou a preparação para o jogo da Champions (terça-feira) com o Besiktas, na Turquia. Na sessão, os titulares realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes, fisicamente disponíveis, estiveram às ordens de Amorim no relvado.

Além do internacional espanhol, o boletim clínico conta ainda com Luís Neto, que treinou de forma condicionada, e Tabata, que tem um traumatismo no joelho direito e realizou tratamento.

Domingo de manhã há novo treino na Academia.