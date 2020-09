Sporting destaca quarteto de jogadores: "Não chega só o talento, é preciso trabalho"

Foi assinalada a chegada deste quarteto à equipa principal

Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Tiago Tomás e Joelson estiveram esta sexta-feira numa cerimónia do Sporting, junto a uma fotografia dos quatro, na qual foi assinalada a chegada deste quarteto à equipa principal. Na Academia esteve o presidente Frederico Varandas, mas foi Paulo Gomes, diretor geral da Academia, falou este evento.

"É uma satisfação enorme ver estes jovens chegar à primeira equipa do Sporting. Acompanhei-os, vi-os chegar no primeiro dia, a treinar nos benjamins, no Polo EUL. Este é o nosso trabalho, proporcionar as condições para terem as oportunidades. Não chega só o talento, é preciso trabalho".

Numa cerimónia que contou ainda com a presença da equipa de sub-23, Paulo Gomes disse ainda: "A porta está aberta, a porta da ala profissional. A aposta é na formação. Após dois anos desta direção temos mais quatro jogadores que se estrearam. Já vai em 12 jovens neste mandato. As coisas podem não ser iguais todos os anos, depende. Futebol não é uma ciência exacta, mas temos de fazer o nosso trabalho para valorizar os jogadores, para que possam atingir a primeira equipa", concluiu.