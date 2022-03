Sporting caiu na Champions, mas há um parâmetro em que só é batido por Bayern e Ajax

Sporting terminou a Champions com um bom registo de acerto: 14 golos em 79 remates.

De entre 32 equipas, o Sporting ocupa a terceira posição da Liga dos Campeões no que diz respeito à eficácia, ou seja, é uma das que precisou de menos remates para marcar golos.

Os leões deixaram a prova com 14 golos (nono melhor ataque) em 79 remates, a que corresponde, portanto, uma eficácia de 17,7 por cento. Melhor do que os leões, até ao momento, apenas o Bayern e o Ajax, equipas que ainda estão em prova. Os alemães têm eficácia de 20,4 por cento (30 golos em 147 tiros) e os lanceiros de 19,3 % (22 em 114).

Ranking que o Sporting lidera (com equipas ainda com um jogo por disputar nos oitavos de final) diz respeito a remates aos ferros, com um total de cinco, tantos quantos conseguiram Inter de Milão e Bayern. Conclusão? Não se pode pode dizer que o Sporting tenha estado de braço dado com a sorte nesta edição da Champions.

Mas também no número de faltas sofridas os leões são líderes, com um total de 115, surgindo no segundo lugar o PSG, com 106. Livres a favor dos verdes e brancos foram 151 e aí também ninguém teve mais. O Benfica é segundo nesta lista, com 132, ainda com menos um jogo.

Primeiro lugar leonino surge ainda nos desarmes, com 119, seguindo-se RB Salzburgo com 116) e nos desarmes bem sucedidos: 52, à frente do PSG, com 50.

Individualmente, Palhinha foi até ao momento o jogador que mais faltas fez (23) e o segundo com mais desarmes 29, apenas atrás de Verratti, com 35). Quanto a km corridos, Matheus Reis foi o mais esforçado dos leões (74,6, em 23.º lugar da geral), seguindo-se Paulinho (67,7), Sarabia (66,5), Palhinha (66,4) e Matheus Nunes (64,3).