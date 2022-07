Sporting despede-se do estágio algarvio com derrota ante o Portimonense

Duelo foi dividido em duas partes de 35 minutos. Ao intervalo, os algarvios já venciam pelo resultado final

Horas depois de defrontar e vencer a Roma, o Sporting despediu-se do estágio de pré temporada com um jogo treino diante do Portimonense. Os algarvios foram mais felizes e venceram por 0-2.

Ao intervalo, os algarvios já venciam por 0-2, com golos de Yago, aos 3 minutos, e de Welinton, aos 28.

Rúben Amorim escalou o seguinte onze: André Paulo, Fatawu, Ricardo Esgaio, José Marsà, Flávio Nazinho, Nuno Santos, Hidemasa Morita, Mateus Fernandes, Bruno Tabata, Paulinho e Youssef Chermiti.

O Sporting colocou, assim, um ponto final num estágio que durou 10 dias, no Algarve. Agora, a equipa de Rúben Amorim regressa à Academia para treinar já na manhã desta sexta-feira.