Sporting despede-se de Carvalho com minuto de silêncio em Alvalade

O Sporting despediu-se do antigo guarda-redes Joaquim da Silva Carvalho com um minuto de silêncio realizado na Praça Centenário do Estádio José Alvalade.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve presente no momento de homenagem, bem como José Pedro Gomes, Alexandre Baptista e José Carlos, que foram companheiros de equipa de Carvalho. Juntos conquistaram a Taça das Taças, em 1963/64.

"Era obrigatório estar aqui. Éramos uma família e quando parte alguém da nossa família é uma grande tristeza. O Carvalho era um excelente amigo. Era um homem íntegro, sério e honesto", referiu José Pedro Gomes aos meios oficiais do Sporting.

"Tínhamos uma relação muito boa, mesmo depois do futebol. Foi um atleta excecional e um excelente guarda-redes. O Carvalho foi-se embora, mas o nome dele vai perdurar. É mais uma das figuras que se vai, cada vez somos menos e isso é desagradável, mas o Sporting é muito forte e ajuda-nos a ultrapassar estas situações", comentou José Carlos.

Alexandre Baptista lembrou o passado: "Constituíamos uma defesa muito boa naquela altura. Às vezes não apanhava a bola e apanhava-me a cabeça, mas dávamo-nos muito bem. Quando o futebol acabou houve uma separação normal, mas íamos falando. Fica a saudade e hoje a despedida. Era uma boa pessoa, com quem brincávamos muito."