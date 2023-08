Sporting despede-se da pré-época com uma derrota em Inglaterra

Em Liverpool, um golo de grande penalidade marcado pelo avançado Dominic Calvert-Lewin em cima do intervalo, foi suficiente para a equipa inglesa se impor

O Sporting terminou a pré-época com uma derrota por 1-0 no estádio do Everton, a primeira sofrida durante toda a fase de preparação para a temporada futebolística 2022/23, a uma semana da estreia na I Liga.

Em Liverpool, um golo de grande penalidade marcado pelo avançado Dominic Calvert-Lewin em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, foi suficiente para a equipa inglesa se impor, também a uma semana do início da Liga inglesa.

O Sporting, que alinhou de início sem os defesas Coates e Esgaio e o avançado Marcus Edwards (as únicas alterações em relação à vitória por 3-0 sobre o Villarreal), foi punido por uma mão na bola de Eduardo Quaresma no interior da grande área leonina.

Na segunda parte, marcada pela habitual sucessão de substituições, destacou-se o remate ao poste do médio belga Amadou Onana, aos 74 minutos, ao qual respondeu o Sporting aos 84, quando o remate de Pedro Gonçalves foi devolvido pela barra da baliza do Everton, já com o médio português André Gomes no meio campo dos anfitriões.

A equipa lisboeta sofreu a primeira derrota na pré-temporada, ao oitavo jogo, após cinco vitórias e dois empates, frente a uma equipa do Everton que na época passada teve de lutar até ao fim pela permanência na Premier League.

O Sporting disputa a primeira partida oficial no próximo domingo, ao receber o Vizela, na primeira jornada da I Liga, na qual terminou em quarto lugar em 2022/23, falhando o acesso à Liga dos Campeões.