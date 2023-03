Sporting desmente agente e garante que não tem interesse em Lelo

Lelo com a camisola do Casa Pia

Igor Campedelli assegurou que leões e Benfica seguem com atenção o lateral do Casa Pia.

Igor Campedelli, agente de Leonardo Lelo, garantiu esta quinta-feira, à Rádio Renascença, que o lateral é seguido com atenção por Sporting e Benfica. Fonte oficial assegura a O JOGO, todavia, que o clube leonino nunca contactou o empresário do jogador, nem tem interesse numa futura contratação do lateral-esquerdo que brilha com a camisola do Casa Pia.

"Há interesse, mas ainda não há nada de concreto que permita dizer se há mais possibilidades para um lado ou para o outro e até pode ainda aparecer a outra equipa grande portuguesa. O ponto de situação é este: acompanham o jogador, mostram interesse, contactam-nos, querem saber as condições e querem tomar uma posição. São dois clubes de topo, não há grandes preferências para ter", declarou o empresário sobre o suposto interesse de águias e leões.

Lelo, jogador de 23 anos, cumpre a segunda época no Casa Pia, com um golo e três assistências em 22 jogos de 2022/23 já realizados.