Sporting deixou alertas aos jogadores nesta pausa de fim de ano

Sporting terminou o ano na liderança do campeonato, em igualdade com o FC Porto

Isto depois de Tabata e Ugarte terem contraído covid-19.

Rúben Amorim foi perentório. "Os jogadores são homenzinhos", deixando claro que estes devem ter atenção aos comportamentos de risco face à pandemia de covid-19.

Os casos positivos de Ugarte, que passou o Natal em Sevilha com amigos, e o de Tabata, que jantou com compatriotas brasileiros, como Lucas Fernandes, do Portimonense, e Matheus Reis, levaram a que os responsáveis leoninos, de forma pedagógica, tentassem dissuadir ajuntamentos.

O clube sempre acreditou ter o surto de dezembro controlado (Coates, Paulinho, Esgaio e Tiago Tomás), faz testes quase diários e não proibiu os atletas de gozarem em família as festas, porém reforçou os pedidos de contenção, sensibilizando os atletas do risco de contágio que pode provocar desfalques no regresso da competição.