Emblema leonino recebe domingo o eterno rival com o objetivo de voltar a ganhar um dérbi, impedir a festa dos encarnados e, se o Braga não vencer no Bessa, adiar até à última jornada a questão do terceiro lugar

É preciso recuar ao dia 29 de janeiro de 2022 para encontrar a última vitória do Sporting num clássico do futebol português. Neste caso, tratou-se de um dérbi frente ao Benfica e valeu a conquista da Taça da Liga, graças ao triunfo, por 2-1, sobre as águias.