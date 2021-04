Sporting de regresso aos treinos: as baixas e uma nota sobre Neto

No dia seguinte ao empate frente ao Famalicão.

O Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos, depois do empate a um golo na receção ao Famalicão, resultado que reduziu para seis a diferença pontual para o FC Porto.

De acordo com a informação fornecida pelo clube, "os titulares do jogo de ontem realizaram o habitual treino de recuperação, à exceção de Antonio Adán, que trabalhou normalmente com os restantes colegas no relvado."

Gonçalo Inácio e Bruno Tabata, ausentes no encontro da ronda 26 da Liga NOS, realizaram tratamento. No boletim clínico não há qualquer referência a Neto, central que deixou o jogo com o Famalicão com queixas físicas.

O Sporting joga em Faro na próxima sexta-feira, jogo com início às 21h00.