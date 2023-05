Sporting de pólvora seca nos dérbis com o Benfica realizados em casa

Em todo o plantel leonino não se encontra um único futebolista que já tenha faturado

num dérbi disputado no Estádio José Alvalade.

Excluindo guarda-redes e alguns jovens que não integram a tempo inteiro o plantel principal, Rúben Amorim conta com um plantel de 22 jogadores, atuais lesionados incluídos, mas, incrivelmente, nenhum destes conseguiu alguma vez marcar um golo no dérbi disputado em Alvalade - e apenas Paulinho, com a camisola do Braga, conseguiu um golo numa receção ao Benfica.

É caso para dizer que este é um leão pouco dado a caçar águias em casa. De resto, o último jogador do clube a festejar um golo caseiro no dérbi foi Matheus Nunes, hoje médio do Wolverhampton, que garantiu o triunfo por 1-0 na época de 2020/21 e ajudou na caminhada rumo ao título de campeão.