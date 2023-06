Sporting: Daniel Bragança volta mais cedo para SAD definir mercado

Médio falhou toda a época desportiva de 2022/23 por lesão no joelho direito e há indicação para estar na próxima semana na Academia. Avaliação influencia prazo para o novo "8"; Jogador é tido pela Direção como um reforço com peso, mesmo tendo Amorim salientado a importância de ter tanto um médio criativo como de um "6". Jovane e St. Juste também serão avaliados.

A SAD do Sporting espera pela avaliação médica quanto a Daniel Bragança para acelerar a busca de um médio criativo. Sabe O JOGO que no planeamento diretivo o investimento de um novo número 8, que Rúben Amorim pede desde a saída de Matheus Nunes em agosto, poderá acelerar ou abrandar consoante os dados físicos que o canhoto apresentar.

Depois de um ano perdido por lesão, após contrair uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior e que obrigou a cirurgia, Bragança ficou impossibilitado de jogar e terá de recuperar níveis físicos ideais rapidamente. Por isso, a avaliação médica será determinante para elaborar o plano de ataque ao mercado.

Para já, Frederico Varandas está completamente concentrado em dotar um plantel de outro avançado, com Gyokeres, do Coventry, no topo das preferências.

Como tal, Daniel Bragança tem indicação para se apresentar antes da maioria dos colegas. O canhoto é esperado já na próxima semana em Alcochete e é determinante ser testado para se entender se conseguirá dar logo o seu contributo à equipa e se terá forma de voltar aos níveis ideais quando a competição arrancar.

Face ao necessário controlo orçamental, a SAD aponta à aquisição de um médio, ciente de que Amorim pretende um "8" e um substituto para Ugarte, face à juventude de Essugo e Tanlongo.

Também St. Juste e Jovane Cabral, que acabaram a época lesionados por problemas musculares, vão estar na próxima semana em Alcochete. O defesa sofreu cinco lesões durante o ano, o que levou a cautelas. Teve indicações para repousar depois da lesão de abril e seguiu um plano específico para voltar, tranquilamente, à atividade física. Tem feito ginásio, caminhadas e voltou à corrida nas últimas semanas, enquanto viajou para as férias em São Cristóvão e Neves, onde nasceu. Jovane Cabral é transferível, chegou lesionado da seleção de Cabo Verde e o problema muscular na coxa direita tirou-o de combate desde fim de março até ao final da época.