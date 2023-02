"Sporting dá sempre uma boa resposta nestes palcos. Estou confiante"

Miguel Garcia, antigo lateral dos leões, aborda o clássico da ronda 20 do campeonato.

O clássico entre Sporting e FC Porto, no domingo, da 20.ª jornada da I Liga, será mais importante do que decisivo para as aspirações de cada rival, assume o ex-futebolista Miguel Garcia, desejando que os anfitriões "comecem por cima".

"Ainda estamos muito numa fase inicial da segunda volta e há bastantes jogos e muitos pontos para serem disputados. Por isso, são mais três pontos importantes para qualquer equipa, já que FC Porto e Sporting querem entrar diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões e há que ver que também existe um Braga forte intrometido nessa luta", analisou à agência Lusa o ex-defesa, que alinhou pelos leões (2003-2007).

O Sporting, quarto colocado, com 38 pontos, recebe o FC Porto, segundo, com 45, oito abaixo do líder isolado Benfica, que tem mais uma partida disputada, e dois acima do Braga, terceiro, no domingo, às 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida da 20.ª ronda, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

"Tirando poucos jogos, o Sporting tem jogado bastante bem e encontrado oportunidades para finalizar, mas falta uma pontinha de sorte para estar mais acima na classificação. Se olharmos para os últimos jogos com os principais candidatos, o Sporting foi superior nas primeiras partes contra Benfica e FC Porto e dominou por completo frente ao Braga. Dá sempre uma boa resposta nestes palcos. Por isso, estou confiante", partilhou.

O clássico regressa duas semanas depois de o FC Porto ter arrebatado pela primeira vez a Taça da Liga, ao impor-se ao então bicampeão em título Sporting (2-0), na final da 16.ª edição, em Leiria, passando a deter os quatro principais troféus internos em simultâneo.

"Tendo em conta que o jogo até foi num campo neutro, o Sporting entrou pressionante e muito melhor do que o FC Porto e fez uma excelente primeira parte. Aquele primeiro golo ditou o rumo do jogo e do resultado. Acredito que, a jogar em casa, o Sporting vai entrar forte e com intensidade, porque precisa mesmo de pontuar", notou Miguel Garcia.

O vencedor de uma Taça de Portugal pelos leões (2006/07) lamenta que "haja sempre muita polémica" entre os dois rivais, que causaram expulsões em cinco dos últimos seis embates, incluindo em Leiria e no êxito dos "dragões" na terceira jornada da I Liga (3-0).

"Talvez os jogadores [do Sporting] se tenham sentido um bocadinho injustiçados neste último clássico com alguns lances que não foram bem analisados pelo árbitro. É normal que cheguem a um ponto que perdem o controlo emocional. A partir daí, desconcentram-se e perdem um pouco o norte, independentemente do resultado do jogo", reconheceu.

Punido com duplo cartão amarelo na final da Taça da Liga, Paulinho já cumpriu dois de três jogos de castigo - um pela expulsão e outros dois por palavras dirigidas à equipa de arbitragem -, abrindo espaço à aposta do treinador Rúben Amorim em Youssef Chermiti.

O jovem avançado luso-tunisino, de 18 anos, estreou-se a titular na goleada caseira face ao Braga (5-0) e marcou o primeiro golo no triunfo na visita ao Rio Ave (1-0), da 18.ª e 19.ª jornadas da I Liga, respetivamente, duas semanas após ter debutado pela equipa principal do Sporting em pleno dérbi com o "vizinho" Benfica (1-1), da 16.ª ronda.

"Diria que Paulinho tem mais experiência e maturidade, mas creio que os dois são muito parecidos em termos de entrega e disponibilidade. Chermiti é um jogador muito novo e, como é normal, precisa de fazer mais partidas e ganhar um pouco mais de entrosamento com a equipa. Agora, é nestas idades que se começa a mostrar qualidade. Chermiti tem tido esta oportunidade e deve tentar contribuir o seu melhor", aconselhou Miguel Garcia.

Além do dianteiro formado em Alcochete, a outra modificação significativa no onze-base dos leões comparativamente ao derradeiro desafio com o FC Porto incide na posição de lateral direito, com Ricardo Esgaio a assumir a sucessão do espanhol Pedro Porro, que rumou aos ingleses do Tottenham na reta final do mercado de transferências de inverno.

"O Ricardo Esgaio é um atleta com muita experiência e maturidade e que conhece muito bem o futebol português. Não foi surpresa nenhuma o jogo que ele fez contra o Braga, no qual foi um dos melhores jogadores em campo. Penso que precisa de jogar para ganhar mais confiança e fazer excelentes exibições, porque tem muita qualidade", frisou o ex-defesa direito, que também representou os minhotos e o Olhanense na I Liga.

Miguel Garcia, de 40 anos, ressalva que o clube de Alvalade "cria neste momento mais oportunidades pela ala esquerdo", numa fase em que está a integrar o espanhol Héctor Bellerín, "um jogador conhecido internacionalmente", que foi cedido pelo Barcelona. "O Nuno Santos tem sido um dos melhores jogadores desde que chegou ao Sporting. Ou joga bem ou joga muito bem. Tem uma entrega muito acima da média, já fez diversas assistências e golos, tem muita chegada à área e é o melhor a cruzar. Vamos ver com o desenvolvimento dos próximos jogos, porque, se calhar, com essa confiança, o Ricardo Esgaio vai dar a profundidade que o Pedro Porro assegurava pelo lado direito", concluiu o "herói" do apuramento do Sporting para a final da Taça UEFA de 2004/05, ao marcar o golo decisivo, no último minuto do prolongamento do jogo no terreno do AZ Alkmaar.