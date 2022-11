Sporting cortou água e luz na sede da Juve Leo

Ação pode ser vista como uma retaliação da Direção leonina após os problemas entre a claque e o Sporting

O Sporting cortou água e luz da sede da Juve Leo. A informação foi avançada por António Cebola, vice-presidente daquela claque do clube leonino, através das redes sociais.

Esta acão, que pode ser vista como uma retaliação da Direção leonina, surge no decorrer dos problemas entre a claque e o Sporting que, desde os incidentes no jogo frente ao Casa Pia, terminaram as tentativas de levar em frente o protocolo que os juntava.

O JOGO confirmou que esta situação é verdade e que terá ocorrido logo depois do findar do protocolo entre as partes. Recorde-se que o Sporting anunciou o fim da aproximação à Juve Leo, avançada no final do verão, pela violência que se assistiu no jogo com o Casa Pia.

Nesse encontro, os fãs arremessaram sucessivos engenhos pirotécnicos e reagiram à intervenção da PSP, arremessando cadeiras aos agentes, o que levou â entrada do Corpo de Intervenção em cena.