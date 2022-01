Sporting corre o risco de ficar fora das competições europeias

Informou a UEFA esta terça-feira.

A UEFA informou esta terça-feira que o Sporting corre o risco de ficar afastado da próxima competição europeia para a qual se apure nas três épocas que se seguem. Em causa estão dívidas pendentes que, segundo o organismo, terão de ser pagas até ao próximo dia 31 de janeiro.

Segundo se pode ler no site da UEFA, o recurso interposto pelo Sporting foi rejeitado pela Câmara de Recursos do Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA, sendo confirmada a "exclusão do clube das próximas competições de clubes da UEFA (...) para as quais se qualificaria nas próximas três épocas (ou seja, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ), salvo se (...) conseguir provar até 31 de janeiro de 2022 que pagou o montante devido até 15 de janeiro de 2022 ao abrigo de um acordo celebrado em 26 de novembro de 2021 com outro clube de futebol."

A UEFA informa ainda que foi confirmada uma multa no valor de 250 mil euros.

O caso está relacionado com a transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United e o pagamento de uma percentagem do valor da transferência que tinha ficado acordada com a Sampdória aquando da vinda do médio para os leões. Mais tarde, após a rescisão de contrato do internacional português, depois do ataque a Alcochete, e a assinatura de um novo vínculo, o Sporting alegou que o contratou inicial deixara de ser válido.