Sporting: contratação de Trincão dispensaria ataque a goleador

Esforço pelo avançado do Barcelona será grande para os cofres leoninos e isso sacrifica investimento por um número 9. O Sporting prefere um empréstimo, mas sabe da vontade do Barcelona em transferir o português. Os leões analisam o peso da contratação e Amorim gosta do perfil do atacante para jogar em toda a frente.

Francisco Trincão é o grande desejo do Sporting para a próxima temporada e o clube analisa as possibilidades de negócio com o Barcelona. Um pouco à imagem do que aconteceu com Sarabia, os leões tentam sensibilizar Trincão para o projeto desportivo, acenando-lhe com a promessa de minutos para entrar no radar de Fernando Santos para o Mundial do Catar.

A intenção primordial dos verdes e brancos é convencer o Barcelona a aceitar uma proposta de empréstimo, cobrindo pelo menos metade do salário do jogador (1,2 milhões de euros limpos por ano), colocando ainda a possibilidade de pagar uma taxa de empréstimo, a qual nunca irá perfazer o montante que o Wolverhampton investiu no verão (6 M€) para ter o atleta. Os ingleses já comunicaram não exercer a opção de compra de 30 M€.