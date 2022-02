Sporting contrata lateral dos juniores do Alverca: "Estou a viver um sonho"

Canhoto de 18 anos, João Ferreira vai reforçar a formação dos leões.

O Sporting contratou João Ferreira, lateral-esquerdo de 18 anos que atuava nos juniores do Alverca. O canhoto vai representar, para já, as equipas de formação do clube verde e branco.

"Quando soube do interesse do Sporting fiquei sem palavras. Apesar de acreditar no meu potencial, fiquei muito feliz por ver que acreditam em mim. Estou a viver um sonho. Gosto de jogar para a equipa e de correr pelos outros, é um dos pontos positivos do meu jogo. Além disso, a minha maturidade vai evoluindo e contagia o resto da equipa. Considero-me um jogador intenso e agressivo em campo e gosto de ler os momentos do jogo", explicou João Ferreira aos meios oficiais do clube leonino.

Como referências, três canhotos: "Gosto muito de ver jogar o Nuno Mendes, que foi formado aqui. Gostei de ver a forma como evoluiu e como é inteligente a jogar. Além dele, admiro também o Marcelo e o Alphonso Davies, ambos jogadores muito experientes".