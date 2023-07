Sporting continuou a preparação para o jogo com a Real Sociedad

Antonio Adán, Franco Israel, Diego Callai e Francisco Silva estiveram entregues à preparação com os técnicos Jorge Vital e Tiago Ferreira

O Sporting continuou este domingo, no Algarve, a preparação para o jogo com a Real Sociedad, agendado para as 20h30 de terça-feira.

Os guarda-redes Antonio Adán, Franco Israel, Diego Callai e Francisco Silva estiveram entregues à preparação com os técnicos Jorge Vital e Tiago Ferreira, enquanto os restantes jogadores do plantel sob as ordens de Rúben Amorim juntaram parte física e técnica para limarem o máximo de pormenores.

De acordo com a nota do emblema leonino, "a sessão decorreu dentro dos parâmetros que têm marcado o estágio no Algarve: empenho máximo, concentração e vontade de realizar todos os exercícios com o máximo rigor e entrega".