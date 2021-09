Rúben Amorim dá orientações aos seus jogadores em mais um treino do Sporting

Rúben Amorim continua sem poder contar com Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio.

O Sporting continuou esta sexta-feira a preparação para o jogo com o Estoril, a contar para a sexta jornada da Liga Bwin e agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio António Coimbra da Mota.

No boletim clínico dos leões permanecem os nomes de Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, os dois a realizarem tratamento às respetivas lesões.

O emblema leonino volta a treinar no sábado, às 10h00, na Academia.