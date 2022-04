Sporting continua preparação para o dérbi com uma ausência

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Emblema leonino recebe o Benfica no domingo (20h30), em jogo da 30ª jornada da Liga Bwin.

Depois de uma folga, o Sporting continuou esta sexta-feira a preparação para o dérbi com o Benfica, jogo agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio de Alvalade, e a contar para a 30ª jornada da Liga Bwin.

Rúben Amorim continua sem poder contar com o central marroquino Zouhair Feddal que, a contas com uma mialgia, realizou tratamento.

A formação leonina treina novamente amanhã, sábado, às 10h30, na véspera da receção ao rival lisboeta.