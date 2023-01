Jogo marcado para a próxima sexta-feira.

O plantel do Sporting continuou esta quarta-feira a preparar o encontro com o Vizela, da ronda 17 do campeonato. Segundo informou o clube no site oficial, apenas Daniel Bragança, em tratamento, não esteve às ordens de Rúben Amorim.

Para quinta-feira está marcada nova sessão, dia em que o treinador falará aos jornalistas na antevisão ao jogo, a partir das 12h15.

O encontro com o Vizela, em Alvalade, tem início marcado para as 21h15 de sexta-feira.