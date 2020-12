Sporting continua a preparar o jogo com o Farense com duas baixas

Equipa dos leões treinou com vista à preparação do jogo com o Farense, o último a ser disputado em 2020

O defesa Nuno Mendes e o avançado Jovane Cabral estiveram ausentes do treino da equipa do Sporting, realizado esta quinta-feira, na Academia de Alcochete, com vista à preparação do jogo com o Farense.

O clube de Alvalade informou que o lateral esquerdo, que foi substituído com queixas no último jogo com o Mafra, referente à Taça da Liga, esteve em tratamento, enquanto Jovane fez tratamento e trabalho de ginásio.

O avançado leonino sofreu uma lesão após o jogo com o Moreirense, a 28 de novembro, e desde então falhou os desafios com Famalicão, Paços de Ferreira e Mafra.

A equipa do Sporting, líder da I Liga e semifinalista da Taça da Liga, vai realizar mais duas sessões de treino esta sexta-feira: uma durante a manhã e outra durante a tarde.

Após os trabalhos, o treinador Rúben Amorim fará a antevisão do jogo - o último no ano civil de 2020 - que vai colocar os leões frente ao 14.º classificado Farense, no Estádio de Alvalade.