Sporting continua a preparar jogo de Londres ainda sem Bellerín

Sporting prepara o jogo com o Arsenal

Lateral espanhol fez apenas tratamento no treino desta terça-feira.

O plantel do Sporting realizou na manhã desta terça-feira mais um treino de preparação para o encontro com o Arsenal. Segundo informou o clube no site oficial, Bellerín voltou a ser baixa e realizou apenas tratamento, assim como Daniel Bragança.

O Sporting joga em Londres a partir das 20h00 de quinta-feira, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. 2-2 foi o resultado do encontro realizado em Alvalade.

Amanhã, quarta-feira, a equipa treina às 10h30, na Academia, e Amorim faz a antevisão às 19h00, na sala de imprensa do Emirates Stadium.