Sporting continua a preparar clássico da Taça com duas baixas

Rúben Amorim, novo treinador do Sporting

Pedro Gonçalves e Feddal realizaram tratamento. Primeira mão das meias-finais da Taça joga-se em Alvalade

O Sporting continua a preparar as meias-finais da Taça de Portugal, diante do FC Porto, sem dois elementos: Pedro Gonçalves e Feddal, que voltaram a não trabalhar com o resto da equipa.

No site oficial, os leões confirmaram que os dois jogadores realizaram tratamento no apronto matinal desta segunda-feira.

Recorde-se que Rúben Amorim, antes da visita à Madeira, confirmou que Pedro Gonçalves não vai poder dar o seu contributo à equipa durante vários jogos.