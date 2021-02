Sporting contesta diretora executiva da Liga: "Têm medo de quê?"

João Palhinha ficou desolado com o amarelo no Bessa

Miguel Braga, responsável pela comunicação do emblema leonino, insurgiu-se contra as afirmações de Sónia Carneiro.

O responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga, recorreu às redes sociais para se insurgir contra as afirmações de Sónia Carneiro, diretora executiva coordenadora da Liga, na sua crónica publicada este domingo em O JOGO, onde a mesma considera que "a intromissão dos tribunais é indesejável", praticamente uma semana depois do caso do quinto cartão amarelo a João Palhinha.

"Se noutras ocasiões a Liga optou por posições neutras, hoje [domingo], em O Jogo, Sónia Carneiro explica de que lado da barricada está: na sua opinião, o que é danoso para o futebol não é desvirtuar a verdade desportiva, mas sim a inadmissível intromissão dos tribunais. Têm medo de quê?", escreveu na sua conta do Twitter.

De recordar que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) fez chegar, na sexta-feira, uma exposição ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, sobre a aceitação da providência cautelar que permitiu o sportinguista Palhinha defrontar o Benfica.

Esta exposição deu entrada neste órgão de gestão e disciplina dos juízes da jurisdição administrativa e fiscal, quatro dias depois de o Tribunal Central Administrativo do Sul ter dado provimento a uma providência cautelar ao cumprimento do castigo imposto ao médio do Sporting, por ter completado uma série de cinco cartões amarelos.

Palhinha acabou por ser utilizado pelo treinador Rúben Amorim, na vitória frente ao rival Benfica, por 1-0, no dérbi da 16.ª jornada da I Liga, na segunda-feira, a partir dos 61 minutos, depois de ter começado o encontro no banco de suplentes.