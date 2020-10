Sporting confirma venda de Vietto e os valores do negócio... que interessam ao Atlético

Comunicado enviado à CMVM dá conta do negócio entre Sporting e Al Hilal.

O Sporting oficializou este sábado a venda do futebolista Luciano Vietto aos sauditas do Al-Hilal, por sete milhões de euros, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O antigo clube de Jorge Jesus fica com 75% dos direitos económicos do avançado argentino e o valor da transferência será repartido em partes iguais pelos leões e pelo Atlético de Madrid, que tinha reservado 50% de uma futura venda quando transferiu o argentino para Alvalade, no ano passado.

O valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros, verba referente aos direitos de formação de Luciano Vietto, será suportado pelo Al-Hilal, informa ainda o comunicado enviado à CMVM.

Eis o comunicado:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Al-Hilal Saudi Football Club (adiante Al-Hilal) para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Luciano Vietto. Em contrapartida da transferência, o Al-Hilal pagará o montante fixo de € 7.000.000 (sete milhões de euros) por 75% dos direitos económicos do jogador, montante que será repartido em partes iguais entre a Sporting SAD e Club Atlético Madrid. O valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo Al-Hilal".