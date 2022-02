Sporting: conhecido o programa eleitoral de Frederico Varandas

Frederico Varandas, atual presidente e recandidato à liderança do Sporting, apresentou esta quinta-feira o programa eleitoral.

Recorde-se que ontem o dirigente entregou a documentação necessária para se submeter ao sufrágio.

Conheça as principais medidas elencadas no programa de Frederico Varandas:

Green path: Definição e publicação de plano com políticas de eficiência energética e neutralidade climática;

Desporto com propósito: Reforço do investimento de iniciativas a partir do desporto que contribuam para a sustentabilidade e responsabilidade social;

Financiamento: Exploração de fontes de financiamento alternativas como green bonds e moedas digitais.

Formação: Continuação de um modelo de desenvolvimento assente na Formação em todas as modalidades;

Modelo Centrado no jogador: pptimização e extensão do Modelo Centrado no Jogador;

Centro de otimização desportiva: Execução do Centro de Otimização Desportiva (COD) de apoio a todas as modalidades, no Pavilhão João Rocha com várias áreas de apoio - clínica, fisioterapia, nutrição, psicologia desportiva, preparação física e scouting;

Proposta de alteração dos estatutos do clube a ser sufragada pelos Sócios;

Expansão e modernização da Academia: continuação do projeto de expansão da Academia aprovado. Construção dos novos campos de futebol 9 e 10, para acomodar a expansão do projeto desportivo, sobretudo para garantir os treinos e jogos do futebol feminino e da Equipa B masculina.

O programa pode ser consultado na íntegra aqui.