Sporting confirma venda definitiva de Porro: confira os valores

Porro com a camisola do Tottenham

Comunicado enviado este sábado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O Sporting, através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), confirmou que o Tottenham exerceu a opção de compra de Pedro Porro por 40 milhões de euros, depois do empréstimo que rendeu cinco milhões aos cofres da SAD leonina.

Os leões referem ainda que os serviços de intermediação superam os dois milhões de euros.

Porro rumou ao futebol inglês no mercado de inverno de 2022/23, tendo feito 17 jogos pelo Tottenham, com três golos e três assistências.

Eis o comunicado na íntegra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, o seguinte:

1. Na sequência do acordo celebrado em 31 de Janeiro de 2023 entre a Sporting SAD e o Tottenham Hotspur Football and Athletic Company Limited (adiante Tottenham) para a cedência temporária do jogador Pedro Porro, pelo montante de €5.000.000,00 (cinco milhões de euros), o Tottenham comunicou à Sporting SAD o exercício da opção de aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador, pelo montante adicional de €40.000.000 (quarenta milhões de euros).

2. O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em cerca de 95% pelo Tottenham, ficando os 5% remanescentes a cargo da Sporting SAD.

3. Os encargos com os serviços de intermediação pela concretização da transferência a título definitivo ascendem a €2.383.780,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta euros)."