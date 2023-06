Sporting confirma saída de um campeão nacional em 2020/21

Guarda-redes André Paulo terminou a ligação ao clube de Alvalade.

André Paulo terminou esta sexta-feira contrato com o Sporting. O guardião não renovou a ligação com os verdes e brancos, que era vigente até hoje, terminando assim o período em Alcochete.

Com quatro títulos, com destaque para o campeonato de 2020/21, o guarda-redes de 26 anos somou apenas dois jogos pela equipa principal: entrou nas últimas partidas do campeonato de 2020/21 e 2021/22. Pela equipa B realizou 32 jogos. Foi aposta pessoal de Amorim, que o treinou no Casa Pia. Calai sobe na hierarquia.