Sporting condena atitude de responsável pela arbitragem na Liga 3

Leões acusam Pedro Peixoto, vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal, de ter liderado um conjunto de adeptos do Amora "a provocar, ameaçar, cuspir e procurar o confronto físico com os jogadores, equipa técnica e staff" do Sporting B.

O Sporting acusou este domingo Pedro Peixoto, vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal, de ter adotado um comportamento "que em nada dignifica o futebol" após o apito final do jogo entre o Amora e a equipa B leonina (2-1), no sábado, relativo à 18.ª jornada da Liga 3.

Através de um comunicado, os leões acusam o responsável de arbitragem de liderar um conjunto de adeptos do Amora "a provocar, ameaçar, cuspir e procurar o confronto físico com os jogadores, equipa técnica e staff" leonino.

"O seu comportamento representa o oposto dos valores do futebol português e do lema sob o qual se joga a Liga 3, o Puro Futebol, e prejudica a larga de maioria dos seus pares, daqueles que representa e de todos o que no dia-a-dia contribuem para a vivência do desporto como ela deve ser - saudável", pode ler-se.

"A Sporting SAD considera que Pedro Peixoto não reúne condições de entrar num estádio como adepto e considera inaceitável que alguém que assume este tipo de comportamentos se mantenha na vice-presidência do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal ou em qualquer outra função. Aguardamos assim com muita expectativa a decisão a quem compete tomá-la", completa o clube.