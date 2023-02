Sporting condena agressão a jornalistas após clássico com FC Porto

Reação chegou esta terça-feira através de um comunicado

O Sporting emitiu um comunicado manifestando solidariedade com os repórteres agredidos no final do clássico de domingo.

Comunicado

"O Sporting Clube de Portugal condena os incidentes com um jornalista e um repórter de imagem da CM TV no final do jogo do passado domingo frente ao FC Porto, quando desempenhavam a sua função no exterior do Estádio José Alvalade.

Não nos revemos neste tipo de comportamento a elementos da comunicação social que apenas estão a exercer a sua actividade profissional.

O Sporting CP manifesta a sua solidariedade para com os jornalistas em questão".