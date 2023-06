Sporting compra mais 40% do passe de Pedro Gonçalves: saiba o preço

Leões estão a negociar com o Famalicão a compra de mais 40 por cento do passe do jogador. Sporting tem 50% do passe de Pote mas pretende aumentar a fatia, deixando apenas 10% nas mãos dos famalicenses. Estratégia visa ter maiores benefícios no futuro.

O Sporting vai passar a ter 90 por cento do passe de Pedro Gonçalves, comprando ao Famalicão mais 40 por cento dos direitos económicos do jogador, a troco de oito milhões de euros. Ora, os leões tinham 50 por cento e, por essa fatia pagaram, em 2020, 6,5 milhões de euros, pelo que no total por 90 por cento do passe a Sporting, SAD irá desembolsar 14,5 milhões de euros. O Famalicão reserva ainda 10 por cento do passe do jogador.

A administração da SAD leonina, mais concretamente Frederico Varandas, abordou o tema com Miguel Ribeiro, homólogo famalicense, e já há um princípio de acordo para a concretização da operação. Olhando para a valorização que têm tido os jogadores provenientes do emblema minhoto, o Sporting tenta precaver-se para tirar um maior benefício nas transações em negociações futuras, como foi visível agora com saída de Manuel Ugarte para o Paris Saint-Germain.

Pedro Gonçalves, autor de um golo fenomenal no Estádio Emirates, nos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Arsenal (eleito o melhor da competição), está bem referenciado por clubes da Premier League e poderá sair a qualquer momento, esperando os leões ter um retorno financeiro assinalável.

Depois de uma passagem discreta pelo Wolverhampton, Pedro Gonçalves regressou a Portugal determinado a dar outra dimensão à sua carreira e a verdade é que além de se ter sagrado campeão de leão ao peito, rompendo com um longo jejum dos verdes e brancos, foi também nessa temporada (2020/21) o melhor marcador do campeonato. O alto rendimento colocou-o entre os jogadores mais pretendidos do Sporting e, por isso, foi blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.