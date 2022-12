Central cumpriu, diante do Paços de Ferreira, jogo 300 com a camisola leonina

Sebastian Coates cumpriu o jogo 300 com a camisola do Sporting e o clube leonino preparou uma surpresa, ao adquirir a contracapa do jornal uruguaio 'Ovación', que, assim, trouxe, nesta sexta-feira, a marca do central.

"300 jogos pelo Sporting Clube de Portugal. Obrigado pelo teu exemplo, capitão", pode ler-se na mensagem do clube leonino.