Sporting regressa aos treinos após clássico e explica situação clínica de Palhinha e Bragança

Formação leonina regressou aos treinos após a derrota com o FC Porto, 1-2, na Taça de Portugal.

O Sporting regressou esta quinta-feira ao trabalho, com vista ao encontro com o Arouca, a contar para a 25.ª jornada da Liga Bwin, depois de na quarta-feira ter sido derrotado pelo FC Porto, no Estádio de Alvalade, por 2-1, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Os titulares fizeram o habitual treino de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado, às ordens de Rúben Amorim.

Pedro Gonçalves, que continuou a realizar tratamento, Daniel Bragança, a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo, e João Palhinha, com uma mialgia no adutor direito, são os três nomes presentes no boletim clínico e, por isso, não contaram para o técnico leonino na sessão de trabalho.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, a partir das 10h30, na Academia. A receção ao Arouca está agendada para as 20h30 de sábado.