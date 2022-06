Sporting com seis avançados à venda para financiar o negócio por Trincão

Sporting tenta vender excedentários e equilibrar as contas para atacar avançado do Barcelona, acreditando num

plano ambicioso. Processo negocial pelo antigo avançado do Braga está parado e os leões têm de acelerar o passo para resgatar o alvo mais desejado para o ataque. Esforço financeiro para a compra é opção.

O Sporting tem-se pautado pela cautela e, em nome da estabilidade, só tem investido quando sabe que vai ter retorno em vendas. Francisco Trincão é o grande desejo para o ataque dos leões, porém o Barcelona continua a pedir uma verba avultada para recuperar parte dos 31 M€ que pagou ao Braga.

O emblema leonino prefere a solução de empréstimo por um ano, colocando uma opção de compra que pode ir até aos 15 M€. No entanto, o Barça prefere vender, mas pelo preço certo. A fasquia dos 20 milhões de euros por Trincão é a maquia para uma eventual negociação a título definitivo e, ao que apurou O JOGO, o Sporting pode fazer esse enorme esforço financeiro, satisfazendo os desejos de Amorim. Só que, para tal, o Sporting terá de tentar vender de forma certeira e rápida neste defeso.